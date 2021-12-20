Владикавказ, 20 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Северной Осетии отмечается рост заболевания гриппом и ОРВИ среди детей и подростков. Из-за этого пришлось перевести на удаленный режим обучения учащихся 34 классов республики, сообщила в ходе заседания оперативного штаба министр образования и науки Элла Алибекова.

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«Ухудшается ситуация в части заболеваемости ОРВИ. На сегодняшний день у нас 34 класса переведены на дистанционное обучение в связи с тем, что в этих классах превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ», — заявила глава минобра.

Отметив рост заболеваемости сезонными инфекциями, Алибекова также подчеркнула, что ситуация по коронавирусу в школах региона остается стабильной. Переводить школы на дистанционное обучение в массовом порядке либо начинать раньше срока школьные зимние каникулы власти региона не планируют.