Москва, 20 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Накопленный объём прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы по итогам первого полугодия 2021 года составил 268,5 млрд долларов. Об этом 20 декабря сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

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«По последним данным Центробанка, на 1 июля 2021 года их объем достиг 268,5 млрд долларов. Так, инвесторы из Германии вложили в экономику города 8,7 миллиарда долларов, Франции — 4,9 млрд долларов, Финляндии — 4,3 млрд долларов, США — 3,7 млрд долларов, Италии — 3,6 млрд долларов», — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, зарубежные инвесторы проявляют к российской столице устойчивый интерес. На Москву приходится половина всех иностранных инвестиций, поступивших в Россию.

Ефимов рассказал, что стратегически важными партнёрами столицы России являются страны Азии. Так, за полгода Сингапур вложил в Москву 2,2 млрд долларов, Япония — почти 2 млрд, Казахстан — 1,6 млрд, Южная Корея — 970 млн и Китай 907 млн.