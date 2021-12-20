Париж, 20 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Во Франции за сутки выявили 48 473 случая заражения коронавирусом и 75 смертей от COVID-19, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В реанимации находятся 2936 пациентов с COVID-19. За последние 24 часа госпитализировали 91 человека.

Кроме того, более 19 миллионов французов прошли ревакцинацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отменяет поездку в Мали из-за коронавируса.