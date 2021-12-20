Москва, 20 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Прогноз аналитиков Goldman Sachs, согласно которому в 2022—2023 годы нефть марки Brent будет стоить примерно 85 долларов за баррель, выглядит правдоподобно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«Этот прогноз выглядит правдоподобно. Прежде всего рост цены черного золота можно объяснить всё еще усиливающимся инфляционным давлением, которое распространяется как на себестоимость добычи на разведанных месторождениях, так и на разработку новых источников добычи, — сказал Чередниченко. — Причем упомянутое давление применимо ко всем мировым компаниям, работающим в области добычи и переработки. В то же время скорость разработки новых месторождений, а значит, и прирост предложения сдерживает сохраняющаяся на рынках неопределенность в связи с достаточно противоречивой оценкой давления нового штамма «Омикрон» на рынки ключевых экономик».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря цены на нефть резко упали.