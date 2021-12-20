Челябинск, 20 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Челябинске бывшего сотрудника одной из исправительных колоний осудили за несколько преступлений. Приговор вынес Металлургический райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Гражданина признали виновным в превышении полномочий, получении взятки, мелком взяточничестве и покушении на сбыт наркотических средств. Установлено, что в мае 22-летний тогда ещё сотрудник неоднократно получал взятки от одного из заключённых за пронос в колонию мобильных телефонов и сим-карт. В общей сложности он получил почти 85 тыс. рублей. Также ему вменили попытку пронести внутрь наркотики, но эта попытка не удалась. Его действия пресекли сотрудники учреждения.

Суд назначил молодому человеку восемь лет заключения в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 150 тыс. рублей и лишён звания «прапорщик внутренней службы».