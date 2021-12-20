Москва, , 15:10 — REGNUM Россия не сможет остаться в стороне в случае агрессии. Об этом 20 декабря заявилИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Российские войска в Приднестровье Mil.ru

«Россия не сможет не отреагировать на агрессию в адрес Приднестровья и не сможет смотреть спокойной на избиение своих граждан и своей собственной военной группировки», — заявил эксперт.

Россия ответит на агрессию против Приднестровья военными инструментами. По каким именно объектам будет нанесён удар — не важно, «это будет решать российский генералитет».

Ввиду наблюдающейся геополитической напряженности подобные ответные шаги с большой вероятностью уже разрабатывались, отметил политолог.

Напомним, что на границе с Приднестровьем украинские вооруженные силы развернули учения, активизировалось применение беспилотных летательных аппаратов.