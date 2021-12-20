Волгоград, , 11:07 — REGNUM Передвижная резиденция Деда Мороза прибыла 20 декабря на железнодорожный вокзал Волгограда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поезд Деда Мороза Https://www.rzd.ru/

Маршрут новогоднего персонажа проходит через 36 российских городов — из Великого Устюга и обратно. В каждом городе, где останавливается поезд, для зрителей проводят развлекательную праздничную программу. В праздничном составе работают сувенирная лавка и кафе, по билетам можно посетить передвижную резиденцию, где пройти квест, сделать фотографии, получить подарок.

В Волгограде состав Деда Мороза задержится до 17:00, а затем оправится в Астрахань.