Сидней, Австралия, 20 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В настоящее время обширное распространение коронавируса продолжается практически во всех штатах и территориях Австралии. Наиболее пострадавших регионом является расположенный на юго-востоке страны Новый Южный Уэльс, где власти отказываются вводить новые ковид-ограничения. Выступая на пресс-конференции 20 декабря, премьер-министр штата Доминик Перротте объяснил, что за таким нежеланием властей скрывается их предположение об осознанности совершаемых гражданами поступков, передает телеканал Nine News.

(сс) Herry Lawford Сидней, Австралия

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«Мы относимся к нашим гражданам как ко взрослым людям», — подчеркнул глава местного правительства.

Общаясь с журналистами, Перротте еще раз сделал акцент на своем решении не вводить ограничения в Новом Южном Уэльсе в праздничные дни, несмотря на предупреждения экспертов в области здравоохранения и эпидемиологов.

«Всегда есть разные точки зрения … Как премьер-министр я понимаю, что в обществе наблюдается беспокойство. Но сейчас время встать и позаботиться друг о друге», — заявил премьер-министр штата.