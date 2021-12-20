Москва, 20 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Дальнейшие отношения России и США могут развиваться положительно, если американская сторона пойдёт навстречу по гарантиям безопасности, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков 20 декабря журналистам.

Mil.ru Россия и США

Сергей Рябков «Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся в этом направлении»

Отвечая на вопрос о том, повлияет ли предложение России по гарантиям безопасности на перспективу встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, замминистра предположил, что со стороны США «отказа как такового не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, включающие положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе.

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