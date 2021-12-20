Москва, 20 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Рост российского ВВП продолжает оставаться восстановительным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявила профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик.

Colleen Lane Рост экономики

«Следует учитывать, что рост ВВП основан на взаимодействии разнонаправленных факторов. Так, с одной стороны, выход из сделки ОПЕК+ будет способствовать восстановлению добывающего сектора экономики, есть потенциал для роста добычи полезных ископаемых. Кроме того, росту способствует активная государственная поддержка частного сектора и распространение вакцинации. Восстановление мировой экономики повлечет рост спроса на энергоносители, что остается значительной составляющей российского экспорта», — сказала экономист.

По ее словам, рост ВВП России все еще продолжает считаться восстановительным, хотя достигнутые результаты в 2021 году после снижения на 3% в 2020 году станут самыми результативными для российской экономики с 2012 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что темп прироста ВВП России в 2021 году может составить около 4,5%.