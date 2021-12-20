Стокгольм, , 10:48 — REGNUM Лидер «Либералов» Нямко Сабуни считает, что после парламентских выборов в риксдаг в 2022 году засилью «Социал-демократов» в Русенбаде с 2014 года придет конец и в Швеции, наконец, сформируется правое правительство. Однако парламентская поддержка такого правительства далека от состояния единства, подчеркнула парламентарий в интервью радиостанции Sveriges Radio от 19 декабря.

Нямко Сабуни Liberalerna.se

По ее мнению, будущее правительство Швеции, которые будет придерживаться правого курса, должно сосредоточиться, например, на борьбе с преступностью, создании равных возможностей для всех получить образование, обеспечении электроснабжения и вовлечении шведов на рынок труда.

«Это основные социальные проблемы, в решении которых, я полагаю, хотят участвовать Шведские демократы. И тут они имеют большое влияние», — призналась Сабуни.

Однако она отметила, что позволить «Шведским демократам» получить абсолютное влияние в Русенбаде — читай получить министерские портфели — ее партия не может.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции «Зеленые» изменят порядок голосования в риксдаге