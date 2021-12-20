Лондон, 20 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В ходе открытия торгов на бирже цена на газ в Европе снова поднялась выше отметки $1700 за тысячу кубометров. Это 20 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно эти данным, по состоянию на 10:01 мск стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла $1732 за тысячу кубометров.

При этом рост цены на газ Европе составил более чем 7% по сравнению с закрытием торгов в пятницу, 17 декабря, когда цена на тысячу кубометров газа составляла порядка $1560.

Как передавало ИА REGNUM, 16 декабря журналистам глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств стран Евросоюза не пришли к единому решению энергетического кризиса из-за разногласий, возникших во время саммита ЕС в Брюсселе.