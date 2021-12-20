Стокгольм, 20 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В будущем партия «Зеленых» вернется к принципу голосования «против» по всем законопроектам правительства Швеции, в разработке которых она не принимала участие. Об этом заявил лидер «Зеленых» Пер Болунд в интервью газете SvD от 19 декабря.

Mp.se Пер Болунд

Тот факт, что «Зеленые» проголосовали за назначение правительства Швеции во главе с Магдаленой Андерссон в качестве премьер-министра страны, был исключением. Это произошло даже после того, как «Социал-демократы» открыто заявили, что останутся в коридорах власти и будут править, несмотря на принятый риксдагом бюджет правой оппозиции.

Депутат от «Зеленых» Ребека Ле Мойн, пишут журналисты, одна из тех, кто видит новые возможности для партии, когда та больше не находится в правительстве. Болунд же, напротив, описывает факт выхода из правительства как шаг в «совершенно неправильном направлении».

«Я разделяю принципы realpolitik, и я полагают, что политический решения невероятно важны», — сказал он.