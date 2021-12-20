Лозанна, Швейцария, 20 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило провести в Казани чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году. Об этом сообщил президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам.

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Отмечается, что WADA предоставило FINA полное разрешение на проведение турнира в Казани. Также в 2022 году в Казани состоится Всемирная конвенция FINA.

Казань в 2017 году получила право на проведение чемпионата мира. Соревнования должны пройти с 17 по 22 декабря 2022 года.

Напомним, санкции WADA в отношении российского спорта действуют до 16 декабря 2022 года. До этой даты Россия не может проводить на своей территории чемпионаты мира.