Стокгольм, 20 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В настоящее время в Норвегии и Швеции увеличивается уровень распространения коронавируса, однако в Швеции риски значительно нивелированы тем фактом, что значительно больше шведов, чем норвежцев, уже перенесли инфекцию и, следовательно, имеют естественный иммунитет. Об этом 19 декабря в интервью шведской газете Svenska Dagbladet сообщил глава Норвежского института общественного здравоохранения Фроде Форланд.

Стокгольм. Швеция

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С другой стороны, Форланд отказывается признавать, что в Швеции сложился «коллективный иммунитет».

«Но, вероятно, 20−25% населения Швеции уже были инфицированы, и это определенно в какой-то степени влияет на то, насколько серьезной будет новая волна пандемии», — заявил Форланд.

В то же время он отмечает, что Швеция может получить потенциальную выгоду от того, что почти каждый житель страны инфицирован SARS-CoV-2, поскольку распространение инфекции не будет носить слишком чрезвычайный.