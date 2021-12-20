Тюмень, , 10:41 — REGNUM В тюменском городе Заводоуковске больница выплатит матери за смерть сына 800 тыс. рублей компенсации. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Врач и пациент Александр Погожев (с) ИА REGNUM

В суде установлено, что 15 декабря 2019 года 19-летний пациент поступил ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» в Заводоуковске после приступа эпилепсии, при котором он упал и ударился головой.

«Неправильно установленный диагноз повлёк неверное и несвоевременное выполнение лечебных мероприятий», — отметили в пресс-службе судов.

Смерть пациента наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. С больницы в пользу матери погибшего судом взыскано 800 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.