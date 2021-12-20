Москва, , 10:40 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России по инициативе «Роснефти» начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в ряде регионов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что ведомство попросило «Совет производителей энергии» (СПЭ) и «Совет рынка» (регулятор энергорынков) объяснить скачки на рынке на сутки вперед в 2021 году. ФАС также поручила им обосновать поведение генерирующих компаний на торгах электроэнергией.

Как следует из письма замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, причиной расследования стало обращение главы «Роснефти» Игоря Сечина, который обратил внимание на «значительный рост цен» на электроэнергию в европейская части России и на Урале по отношению к доковидному 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в России из-за борьбы с выбросами углерода цены на электроэнергию к 2050 году вырастут на 28%. К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка «ВТБ Капитал».

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