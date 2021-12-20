Москва, , 10:40 — REGNUM Заявления о штрафах за отказ от вакцинации от COVID-19 депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) назвала недопустимыми.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«Считаю такие заявления не просто недопустимыми для губернатора. Это предательство и преступление против собственного народа», — отметила Филатова в телеграм-канале.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил штрафовать за отказ прививаться.

«Это не первое заявление Осипова, на которое обратила внимание вся страна. Неделю назад он предложил оцеплять кварталы, чтобы прививать людей по спискам, и при необходимости вводить военных. После того, как на него обрушилась волна критики с требованием извиниться и подать в отставку, Осипов отключил комментарии в своём Инстаграм и объявил несогласных людей ботами», — указала депутат.

Про ее убеждению, «глава одного из самых бедных регионов страны готов пустить народ по миру из-за собственного самодурства».

Филатова напомнила, что Забайкальский край занимает предпоследнее место в стране по качеству жизни — 84 место из 85 возможных.

Читайте также: Глава Забайкалья ради вакцинации от COVID-19 готов лично всех «обработать»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что ведомство изучает зарубежный опыт санкций за отказ от вакцинации.