* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:38 — REGNUM На шоссе Баглан — Кундуз утром 19 декабря произошло вооружённое столкновение, в результате которого несколько человек были убиты и ранены. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что их силы атаковали группу вооружённых грабителей, передаёт 8am.af.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По данным движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе столкновений погиб один человек. Тело этого человека, обвинённого в грабеже, радикалы повесили на площади города Пули-Хумри, административного центра провинции Баглан.

Столкновение произошло в 3:30 утра в местности Пуза-Ишан провинции Баглан. В результате были ранены ещё четыре человека, обвиняемых в грабежах.

Сафиулла Самим, начальник полиции Баглана, подтвердил эту информацию. Он заявил, что в столкновении с силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) один грабитель был убит и ещё четверо ранены.

Некоторые проезжавшие пассажиры по маршруту Кундуз — Баглан ранее жаловались, что на маршруте орудуют грабители в военной форме.