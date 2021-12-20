Кемерово, , 10:40 — REGNUM Соцсети остаются для правительства Кемеровской области и муниципальных властей важным источником информации о происходящем в регионе. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилёв.

Соцсеть Pixabay.com

«Поэтому все сообщения, которые содержат описание проблем, профильные специалисты отслеживают и анализируют, по возможности решая поднятые вопросы. Сегодня на аппаратном совещании обсудили работу с обращениями кузбассовцев в соцсетях за ноябрь. За это время в мой адрес поступило 1204 сообщения, ещё около 4 тысяч жалоб зафиксировали на других площадках», — рассказал Цивилёв на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что не обошлось без замечаний. Так, представители Прокопьевского, Яйского, Чебулинского, Беловского, Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов, а также Киселёвска затягивали с ответами. Ответственным специалистам поручено провести работу над ошибками и «впредь не допускать проволочек».