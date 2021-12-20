Уфа, , 10:42 — REGNUM 490 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Коронавирус в Европе

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Сообщается, что всего в регионе выявили 117 783 случаев заражения коронавирусом. Справились с этой инфекцией 106 807 человек, в том числе 487 человека победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в республике за минувшие сутки констатировали смерть 26 пациентов с COVID-19.

Прививку от этой инфекции поставили 2 133 517 человек, завершили вакцинацию 1 955 796 человек.

Согласно данным на 20 декабря в республике за сутки выявили 491 носителя коронавируса.