Киев, 20 декабря 2021, 10:36 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 2,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщает украинский минздрав.

Коронавирус. Украина
Коронавирус. Украина
Moz.gov.ua

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«За сутки 19 декабря на Украине зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 250, медработников — 26)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 610 687.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 157 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 93 262.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 338 555 человек вылечились от нового заболевания и был в общей сложности проведен 16 503 941 тест на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 3602 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.