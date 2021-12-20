Москва, 20 декабря, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Власти США по-прежнему отказывают российской стороне в доступе на её дипломатические объекты. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил 20 декабря журналистам.

Mid.ru Сергей Рябков

По его словам, по вопросу российской дипломатической собственности никаких сдвигов нет. Москва продолжит добиваться того, чтобы США выполняли свои обязательства в рамках Венской конвенции.

«Потому что, по сути, нас лишили доступа к нашей собственности, причем защищённой дипломатическим иммунитетом», — пояснил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США ранее закрыли доступ российской стороне к двум жилым комплексам, которые являются дипломатической собственностью РФ, так называемым загородным «дачам». Это произошло в рамках антироссийских санкций, когда США обвинили Москву во «вмешательстве в выборы» и «давлении на американских дипломатов».

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