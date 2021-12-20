Тбилиси, 20 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Взрыв, произошедший в многоэтажном жилом доме в Тбилиси, не был вызван утечкой природного газа. Об этом 20 декабря заявил журналистам представитель компании «Тбилиси Энерджи» Ираклий Деканоидзе.

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«Осмотр провела компания «Тбилиси Энерджи», и по её результатам могу вам сказать, что вероятность взрыва природного газа на месте отсутствует», — сказал Деканоидзе.

Настоящую причину взрыва, по словам представителя энергетического компании, назовут позже в МВД Грузии после заключения следствия.

Напомним, взрыв в Тбилиси произошёл на первом этаже 15-этажного дома 19 декабря. Это вызвало пожар. Ранее в пресс-службе МВД Грузии сообщила, что в качестве основной версии следствие рассматривает скопление природного газа.