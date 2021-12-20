Москва, 20 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Европейский союз может сыграть в переговорах по гарантиям безопасности между Москвой и Вашингтоном некую поддерживающую роль. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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«Евросоюз как организация в общем-то невоенная, очевидно, может сыграть в переговорах по гарантиям безопасности, если таковые состоятся, некую поддерживающую роль», — отметил в интервью «Известиям» дипломат.

При этом он подчеркнул, что «вообще, конечно, говорить надо будет с теми странами — некоторые из них входят в состав Евросоюза, от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности».

«Мы к такому разговору готовы», — добавил Чижов.

При этом он отметил, что западные партнёры, в том числе США, также сигнализируют готовность, однако сопровождают это разного рода претензиями, обвиняют Россию, что у нее есть «красные линии». При этом, подчеркнул постпред, сами они занимаются ровно тем же, только их «красные линии» диктуются не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями.

Чижов добавил, что российские дипломаты обсуждают и продолжат обсуждать данную тему со своими европейскими коллегами в Брюсселе. С некоторыми членами Евросоюза этот разговор ведётся и на высшем уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что Евросоюз придерживается существующих соглашений в области обеспечения безопасности и выступает за проведение переговоров с Россией в рамках действующих форматов. Таким образом представитель ЕС отреагировал на предложение Москвы юридически закрепить двусторонние гарантии безопасности с США и государствами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО). По словам Стано, каждая из стран вправе выбирать свою внешнюю политику и союзы для обеспечения безопасности, а «Россия должна это понимать и уважать».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен, что предложенные Россией переговоры по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе не должны проходить без участия Евросоюза.