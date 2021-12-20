Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. С призывом срочно оказать Нью-Йорку помощь из-за резкого роста в нем заболеваемости COVID-19 обратился к президенту США Джо Байдену мэр американского мегаполиса Билл де Блазио. Об этом 20 декабря сообщает газета Politico.

Нью-Йорк

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По данным издания, только за 18 декабря в Нью-Йорке за сутки было выявлено свыше пяти тыс. заразившихся коронавирусом, темпы распространения которого резко выросли после появления штамма «Омикрон».

Также указывается, что по этой причине в мегаполисе уже отменили ряд связанных с Рождеством праздников и стоит вопрос о проведении традиционной массовой встречи Нового года на Таймс-сквер.

«Нам необходима помощь прямо сейчас <…>, и мы нуждаемся в быстром усилении поддержки в том, что касается лечения моноклональными антителами. Нам необходимо, чтобы Нью-Йорку было предоставлено больше возможностей (в получении помощи)», — сказал де Блазио.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Коста-Рики подтвердило 19 декабря первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» у ребёнка, вернувшегося из США.