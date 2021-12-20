Москва, 20 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Сегодня, 20 декабря, внешний фон относительно негативен для рубля. На финансовых рынках происходит давление на рисковые активы после решений ведущих центробанков на прошлой неделе о сворачивании денежного стимулирования, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Курс валюты

«Фондовые индексы на азиатских площадках теряют 1−2%. Из-за ухудшения инвестиционных настроений заметно идут вниз нефтяные котировки. Баррель нефти марки Brent дешевеет сразу на 2,5%, к рубежам $71.

Это приводит к ослаблению рубля, штурмующего отметку 74,50 руб./доллар. Плохо помогает ему повышение ключевой ставки ЦБ РФ 17 декабря с 7,5% до 8,5%, поскольку оно было ожидаемым и учтено в ценах.

Инвесторы не сбрасывают со счетов и сохранение геополитических рисков из-за ситуации на границах России и Украины.

Сегодня не ожидается значимая статистика или важные для рынка события. Поэтому первоначальный импульс движения активов вряд ли претерпит в течение дня серьёзные изменения.

Наиболее вероятный диапазон курса на 20 декабря составляет 73,90−74,60 руб./доллар», — считает эксперт.

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