Красноярск, 20 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 642 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в региональном управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае коронавирус выявлен у 166 863 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 51 364 контактных человека. За последние сутки под наблюдение взято 3674 человека, снято с наблюдения — 4094.

В Красноярском крае за всё время проведён 4 528 141 тест на коронавирус, в том числе 5772 — за последние сутки.

Напомним, 19 декабря в Красноярском крае было выявлено 650 случаев заболевания.