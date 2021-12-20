Москва, , 10:29 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении в 2022 году действия разрешительных документов в ряде сфер. Об этом 20 декабря сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Решение распространяется на социально значимые отрасли — медицину, фармацевтику, образование, транспорт, а также экологию и строительство. Автоматически будет продлено действие свыше 10 тыс. лицензий и разрешений.

Кроме того, согласно постановлению власти смогут использовать средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений.

В правительстве отметили, что такой инструмент господдержки, как автоматическое продление лицензий, зарекомендовал себя в последние два года.