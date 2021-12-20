Пхеньян, 20 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 18 декабря поздравительную телеграмму эмиру Катара Шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу, правительство и народ Катара с Днём независимости, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Между тем 16 декабря глава КНДР направил поздравительную телеграмму королю Бахрейна Хамаду бену Исе Аль Халифе, а 12 декабря — президенту Кении Ухуру Кениате.

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