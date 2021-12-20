Москва, 20 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Нападение на Приднестровье для Украины даже удобнее, чем на Донбасс, в силу географических причин. Об этом 20 декабря заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Российские миротворцы в Приднестровье

«Я думаю, что военный сценарий нападения на Приднестровье для Украины даже предпочтительнее нападения на Донбасс», — заявил эксперт.

«Потому что Приднестровье отрезано от России, прямого соприкосновения нет. Если у Донецка и Луганска в случае лавинообразных катастрофических событий есть возможность получить помощь от России, то Приднестровье отделено от России собственно Украиной», — пояснил Соин.

Политолог отметил, что ситуация усугубляется тем, что в Кишиневе сейчас находятся у власти прозападные и пронатовские силы, для которых одной из главных целей является уничтожение Приднестровской Молдавской Республики вне зависимости от того, какими способами эта цель будет достигнута — военными или какими-либо иными.

По мнению политолога, возникает «совокупность интересов антироссийских региональных сил», которая может сыграть как дополнительный фактор в применении военного инструментария против Приднестровья.

Напомним, что на границе с Приднестровьем вооруженные силы Украины начали проведение учений артиллерийских расчётов, а также резко активизировали применение БПЛА.