Стокгольм, , 10:30 — REGNUM 17 декабря стало известно, что Всемирная организация здравоохранения одобрила еще одну вакцину от COVID-19 производства компании Novavax. Позже в интервью телеканалу SVT координатор по вакцинам в Швеции Ричард Бергстрём заявил, что шведское правительство заказало четыре миллиона доз препарата.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если повезет, их завезут к нам после Нового года. Поживем-увидим, тут пока еще все очень неясно», — заявил Бергстрем.

Отмечается, что ранее проблемы с производством и задержки в клинических исследованиях привели к тому, что вакцина еще не начала использоваться.

«Мы ожидали, что это произойдет уже весной. Сейчас я ожидаю одобрения со стороны ЕС в понедельник (20 декабря — прим. ИА REGNUM), тогда же мы, в принципе, сразу сможем получить доступ к этим дозам. Но поскольку у них были проблемы с производством, я не совсем в этом уверен. Может получиться так, что это произойдет и после Нового года», — объяснил Бергстрём.