Москва, 20 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Законопроект о выходном дне 31 декабря находится на рассмотрении Госдумы, отметил глава комитета нижней палаты парламента Ярослав Нилов (ЛДПР).

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый год

«Еще один законопроект ЛДПР о 31 декабря ожидает рассмотрения. Может, пора уже принять наши аргументы и следовать логике и здравому смыслу?» — отметил Нилов в телеграмм-канале.

Он обратил внимание на то, что в 2022 и 2023 годах последний календарный день приходится на субботу и воскресенье соответственно, тема сама собой поутихнет.

«А дальше?» — задает вопрос депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2020 году Госдума отклонила при рассмотрении в первом чтении законопроект депутатов от ЛДПР на тему официального закрепления 31 декабря в качестве выходного дня на постоянной основе.

Однако уже через несколько дней этот вопрос был затронут на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций и получил прямую поддержку на уровне главы государства. Правительство более чем прозрачный сигнал моментально уловило, и в 2021 году 31 декабря станет нерабочим днём.