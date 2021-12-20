Копенгаген, , 10:28 — REGNUM Ношение медицинских масок будет обязательными в поездах и автобусах дальнего следования в Дании. Об этом, как передает шведских телеканал SVT, вечером 19 декабря входе пресс-конференции сообщил министр транспорта страны Бенни Энгельбрехт.

Масочный режим Duma.gov.ru

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По его словам, правила вступают в силу немедленно.

Он отметил, что все пассажиры, путешествующие на дальние расстояния, должны предъявить действующий сертификат вакцинации от COVID-19. Они также заранее должны забронировать себе место в автобусе или поезде. Транспортные работники поездов и автобусов также должны носить маски.

По его словам, если гражданин сел в автобус или поезд, и не может предъявить QR-код, то ему грозит штраф в размере 750 датских крон. Более того, если прошло не менее 14 дней с момента положительного результата теста на COVID-19, гражданам Дании запрещено передвигаться на поездах и автобусах, заявил он.