Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) Санкт-Петербурга и федеральные трассы в Ленинградской области вышли очищать от снега и льда 374 единицы техники. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Lenobl.ru Уборка снега на дорогах Ленобласти

Так, в расчистке и обработке КАД Санкт-Петербурга в минувшие сутки было задействовано 105 единиц различной спецтехники, 112 сотрудников подрядной организации.

«За сутки на обработку КАД израсходовано 630 тонн соли», — рассказали в пресс-службе.

По Ленинградской области на обработку дорог федерального значения израсходовано 1503 тонны соли, 4 тонны песка, 1327 кубометров пескосоляной смеси. В работах подрядчики задействовали 157 КДМ, 8 автогрейдеров, 33 погрузчика, 17 тракторов, 84 единицы другой техники (всего 269 единиц), а также 549 сотрудников.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник 20 декабря, по Ленинградской области ожидается усиление северо-восточного, северного ветра в порывах до 15−17 м/с, в отдельных районах метель. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в течение суток составит −9…−14 градусов, местами −15…−20 градусов.

«В связи с непогодой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» убедительно просит водителей быть предельно внимательными во время движения, избегать резких маневров, перестроений, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля», — отметили в пресс-службе.