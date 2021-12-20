Тбилиси, , 10:22 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 22 001 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1296 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 20 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 910 456 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 863 076 победили инфекцию, в том числе 4127 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 13 116 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 45 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5774 пациента, в оборудованных гостиницах — 1071.

Днём ранее в Грузии в ходе 33 813 исследований выявили 2195 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4319 человек, скончались 47 пациентов с COVID-19.