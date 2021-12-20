Бишкек, 20 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев улетел после дачи показаний из Бишкека в Москву. Об этом 20 декабря сообщил источник из окружения экс-главы республики.

A.Savin Аскар Акаев

«Аскар Акаевич улетел в Москву. У следствия больше нет к нему никаких вопросов по Кумтору. Установлено, что он не брал никаких денег оттуда», — приводит его слова РИА Новости.

В то же время, этот приезд бывшего президента республики в Киргизию стал вторым по делу о нарушении экологических норм и неуплату налогов при разработке рудника Кумтор.

Отметим, ранее Киргизия предъявила канадской компании Centerra Gold Inc. претензии на общую сумму $4,2 млрд по делу о руднике Кумтор.