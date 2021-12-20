Москва, 20 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Имиджу губернатора Забайкалья Александра Осипова наносит урон радикализация проведения прививочной кампании в регионе. Об этом сказано в Топ-10 репутационных кейсов глав регионов за 13−19 декабря 2021 года, обнародованном телеграм-каналом учредителя и генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова:

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Орлов

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«Обнародованный Осиповым призыв принудительно вакцинировать население противоречит политике федерального центра и аккумулирует напряжение вокруг темы вакцинации. Эксперты допускают, что заявления Осипова свидетельствуют о его опасениях попасть в фокус недовольства Кремля из-за провала прививочной кампании, однако нынешняя политика губернатора также может стать поводом для напряжённых отношений с федеральным центром».

Как сообщало ИА REGNUM, а связи со значительным снижением темпов вакцинации от COVID-19 губернатор Забайкалья Александр Осипов 13 декабря распорядился любыми мерами их повысить. «Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее», — заявил глава Забайкалья.

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Когда тема получила широкий общественный резонанс, Александр Осипов вначале закрыл комментарии в своем Instagram, а затем попытался оправдаться, что его не так поняли.

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