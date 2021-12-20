Обнинск, Калужская область, 20 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Музей истории города Обнинска Калужской области впервые принял участие в фестивале-конкурсе туристических видеоклипов «Диво России». На конкурс был представлен видеоролик «Театрализованная экскурсия «Рождество в усадьбе Турлики», сообщили 20 декабря корреспонденту ИА REGNUM в музее.

Скриншот туристского видеоклипа музея истории Обнинска На конкурсе представлен видеоролик «Театрализованная экскурсия «Рождество в усадьбе Турлики»

В четырёхминутном фильме музей рассказал об истории усадьбы от её основания до наших дней и показал рождественскую программу, ядром которой был спектакль экспериментального театра-студии «Д.Е.М.И.», поставленный Олегом Демидовым. Видеоролик занял III место в номинации «Туристические маршруты и экскурсии». В 2019 году, музей истории Обнинска заняв второе место в Гран-при с проектом «Усадьба Турлики-Михайловское: прошлое и настоящее».

Всего в 2021 году на VIII Фестиваль-конкурс «Диво России» было представлено 1200 видеороликов, а также около 300 фильмов, телерепортажей, видеоблогов и более 100 фоторепортажей.