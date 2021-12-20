Уфа, 20 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП с участием вахтового автобуса ПАЗ на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что днем 20 декабря в Туймазинском районе на 57 км автотрассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы столкнулись встречные вахтовый автобус ПАЗ и минивен «Toyota Estima».

«В результате аварии водитель «Toyota» скончался до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в автобусе находились три пассажира, сейчас их осматривают медики. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП пострадали четыре человека.