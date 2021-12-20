Варшава, 20 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Представители Социологической службы SW Research провели в Польше опрос общественного мнения на предмет отношения к возможному членству Украины в НАТО. Результаты были опубликованы в издании Rzeczpospolita.

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«По вашему мнению, Украина должна в будущем стать членом НАТО, даже если это обострит отношения между Североатлантическим альянсом и Россией?», — такой вопрос задали участникам опроса.

«Да» ответили 44,6% респондентов, ответ «Нет» дали 18,7% опрошенных. 36,7% респондентов не имеет мнения по этому вопросу.

Кроме того, из опроса следует, что будущее принятие Украины в структуру альянса даже за счет ухудшения отношений с Российской Федерацией поддерживает 49% мужчин и только 41% женщин.

Опрос был проведен с 14 по 15 декабря этого года. В нем приняли участие 1 100 взрослых жителей Польши.