Алапаевск, Свердловская область, , 10:21 — REGNUM В Алапаевске Свердловской области директора коммерческой организации признали виновным в совершении налогового преступления. Мужчине назначили наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Штраф



В 2017—2018 годах уральское предприятие имело задолженность. Его директор скрыл 40 млн рублей, чтобы эти денежные средства не взыскали в качестве оплаты налогов.

Суд признал предпринимателя виновным совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере»). Наложен арест на денежные средства, которые имелись на счетах свердловчанина и на доли в уставном капитале юридических лиц. После того, как мужчина выплатит штраф в размере 2 млн рублей, арест с имущества будет снят.