Новосибирск, , 10:21 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 20 декабря, бригада Сибирской генерирующей компании (СГК) меняет поврежденную запорную арматуру на трубопроводе диаметром 500 мм. Под отключения тепла и горячей воды попали сотни многоквартирный дом.

Ликвидация аварии не теплосетях Admin.tomsk.ru

«Сегодня проводим работы в Первомайском районе — на перекачивающей насосной станции №8, — уточнили в СГК. — В контуре отключения — 201 многоквартирный дом, 21 образовательное учреждение и пять медицинских».

В компании отметили, что работы планируется завершить до 20:00 (время местное) 20 декабря, после чего отопление и горячее водоснабжение будут восстановлены.