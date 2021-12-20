Благовещенск, , 10:18 — REGNUM Зейский районный суд Амурской области вынес приговор мужчине, который издевался над собакой. Его приговорили к 200 часам обязательных работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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В сентябре житель Зейского района ударил свою собаку о проезжую часть дороги, она погибла. В прокуратуре подчеркнули, что для жестокого обращения с собакой не было оснований, и мужчина «пренебрёг общепринятыми нормами морали и гуманного обращения с животными».

Амурчанина судили по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным с целью причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель). Теперь в свободное от работы время он должен будет заниматься общественно полезной деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря была приговорена к обязательным работам за жестокое обращение с собакой жительница Нижнеингашского района Красноярского края. В июле 2021 года женщина подошла к своей спящей на полу собаке и нанесла ей пять ударов молотком по голове. Животное погибло.