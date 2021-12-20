Лондон, 20 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Риши Сунак предостерёг от поспешных решений, связанных с ограничениями из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает 20 декабря газета The Times.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

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Сунак выступил против введения новых ограничительных мер и призвал подождать, пока эпидемиологическая остановка в стране не прояснится. Министр полагает, что спешка может обернуться миллиардными потерями для экономики.

Помимо главы минфина по меньшей мере десять министров выступают против новых антикоронавирусных ограничений. Они сомневаются, что официальное моделирование развития ситуации — точное.

Старший научный советник британского правительства Патрик Валланс, напротив, полагает, что ввести новые ограничения нужно как можно скорее, в противном случае чрезмерная нагрузка угрожает Национальной службе здравоохранения (NHS).

Правительственные эксперты рекомендуют британским властям поскорее вводить жёсткие ограничения, не дожидаясь католического Рождества, так как считают, что в январе каждый день придётся госпитализировать втрое больше пациентов с COVID-19, чем сейчас.

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