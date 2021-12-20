Душанбе, , 10:16 — REGNUM Милиция Душанбе задержала мужчин, подозреваемых в избиении двух 15-летних подростков. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на ГУВД столицы Таджикистана.

Милиция Таджикистана Людской

Инцидент произошел 19 декабря в центре столицы, трое неизвестных начали оскорблять подростков, им не понравилось, как они выглядят — у девочек красные пряди волос и на голове не было платка.

Как отметили в соцсетях родители девочек, один из мужчин «начал трогать мою дочь руками, после чего та в ответ начала отталкивать его».

«Мужчины оскорбляли девушек даже после настойчивого требования не трогать их. И когда подруга ее дочери решила заснять все на видео, один из мужчин схватил телефон и кинув на землю, разбил экран», — сообщила мать одной из потерпевших.

Также мужчины отняли телефон и сумку у другой девочки «продолжая оскорблять их матом и преследуя их».

«Когда те попытались забрать свои вещи, один из мужчин повалил одну из девочек на землю, начал бить ее ногами по голове и животу», — отметила мать одной из потерпевших.

Представители ГУВД Таджикистана пообещали рассказать вскоре о ходе расследования и о других подробностях инцидента.