Париж, 20 декабря, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отменяет поездку в Мали из-за коронавируса, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

В Елисейском дворце подтвердили информацию об отмене поездки президента.

Глава государства планировал встретиться с президентом Мали и встретить Рождество с французскими войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны Франции заявила, что Париж не хочет возвращения к «холодной войне» с Москвой.