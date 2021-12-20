Москва, , 10:16 — REGNUM Покупать натуральную новогоднюю ёлку следует только на официальном ёлочном базаре или в лесничестве. Покупать так называемы у «чёрных лесорубов» незаконно, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Елка gazrock

Лучше всего приобретать живую ёлку в двадцатых числах декабря с ровным и толстым стволом без трещин. Ель с тонким стволом не простоит долго. Веки должны быть гибкими. С сухими ветками ёлку брать не стоит.

Качественная ёлка должна быть с одной макушкой с иголками насыщенного изумрудного, которые крепко держаться на ветках. Если слегка потрясти ёлку и иголки осыпаются, это плохой признак, дерево лучше не покупать.

ИА REGNUM ранее сообщало, живая новогодняя ель распространяет фитонциды, очищающие воздух от вредных бактерий, и это лишь одно из её преимуществ.

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