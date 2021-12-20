Тбилиси, , 10:15 — REGNUM После взрыва в многоэтажном жилом доме в Тбилиси госпитализировали четырёх человек. Об этом 20 декабря передаёт агентство «Интерпрессньюс».

Скорая помощь

Как сообщила журналистам врач тбилисского Ожогового центра им. Хечинашвили Тея Уротадзе, к ним поступил 43-летний мужчина в тяжёлом состоянии. У него 60% ожогов тела. Его поместили в реанимацию.

Трое других пострадавших поступили с диагнозом «интоксикация». Их разметили в стационаре. Состояние пациентов удовлетворительное.

Напомним, взрыв с Тбилиси произошёл на первом этаже 15-этажного дома. Это вызвало пожар. По данным пресс-службы МВД Грузии, основной версией является, что причиной взрыва стало скопление природного газа.

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