Нейпьидо, , 10:15 — REGNUM Мьянманский суд отложил вынесение очередного приговора по делу бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи до 27 декабря. Об этом сообщает 20 декабря Reuters.

Аун Сан Су Чжи Claude TRUONG-NGOC

Источник агентства рассказал, что суд позднее огласит приговор по обвинениям в хранении нелицензированных раций и устройств для глушения сигнала. За хранение раций 76-летней Аун Сан Су Чжи может грозить до трёх лет тюрьмы, а за хранение глушащих устройств — до года.

Причину такого решения суда собеседник не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря бывшего госсоветника, которая фактически руководила гражданским правительством Мьянмы, приговорили к двум годам лишения свободы за разжигание вражды против армии и нарушение правил, связанных с профилактикой распространения COVID-19. Под арестом Аун Сан Су Чжи находится с 1 февраля 2021 года, тогда в стране произошёл военный переворот.

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